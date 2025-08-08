В Ростовской области тысячи жителей Зернограда остались без воды в жару

В Ростовской области жители Зернограда временно остались без воды. Об этом днем 8 августа в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ Антонина Пшеничная.
Причиной перебоев стало аварийное отключение электроэнергии на насосной станции № 3. Кроме того, на пересечении переулка Западного и улицы Кирова обнаружили утечку на водопроводе.
Сейчас водоснабжение города полностью приостановлено до завершения ремонтных работ. Восстановительные работы выполняют специалисты «Россети Юг» и МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ». Для жителей организован подвоз питьевой воды.
