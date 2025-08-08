Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области тысячи жителей Зернограда остались без воды в жару

Зерноград временно остался без воды после аварии на насосной станции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жители Зернограда временно остались без воды. Об этом днем 8 августа в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Причиной перебоев стало аварийное отключение электроэнергии на насосной станции № 3. Кроме того, на пересечении переулка Западного и улицы Кирова обнаружили утечку на водопроводе.

Сейчас водоснабжение города полностью приостановлено до завершения ремонтных работ. Восстановительные работы выполняют специалисты «Россети Юг» и МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ». Для жителей организован подвоз питьевой воды.

Подпишись на нас в Telegram.