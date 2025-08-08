Зерноград остался без воды в разгар жары

В городе Зерноград Ростовской области произошло масштабное отключение водоснабжения. Об этом сообщает министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Причиной ЧП стало аварийное отключение электроэнергии, в результате которого прекратила работу насосная станция № 3.Кроме того, произошла утечка на водоводе на пересечении переулка Западный и улицы Кирова.
Ответственными за устранение аварии назначены ПАО «Россети Юг» и МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ». Для обеспечения населения водой организован подвоз.
Ранее сообщалось, что в Ростове перенесли срок отключения горячей воды.