Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зерноград остался без воды в разгар жары

Коммунальная авария затронула весь город.

В городе Зерноград Ростовской области произошло масштабное отключение водоснабжения. Об этом сообщает министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Причиной ЧП стало аварийное отключение электроэнергии, в результате которого прекратила работу насосная станция № 3.Кроме того, произошла утечка на водоводе на пересечении переулка Западный и улицы Кирова.

Ответственными за устранение аварии назначены ПАО «Россети Юг» и МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ». Для обеспечения населения водой организован подвоз.

Ранее сообщалось, что в Ростове перенесли срок отключения горячей воды.