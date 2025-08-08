Экологи из КНР и США выявили еще одну опасность загрязнения экосистем пластиком

Ртуть и ее соединения крайне токсичны для человека и животных. Как сегодня считают экологи, она особенно опасна для животных, стоящих на верхних уровнях пищевых цепей, в чьей печени и других органах она накапливается. Содержащие ртуть токсины попадают в природные экосистемы как в результате деятельности человека, так и из природных источников, в том числе связанных с глобальным потеплением. Для борьбы с ртутным загрязнением природы в октябре 2013 года была подписана Минаматская конвенция о ртути.