Экологи из КНР и США выявили еще одну опасность загрязнения экосистем пластиком

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Китайские и американские химики и экологи открыли свидетельства того, что взаимодействия между речной водой и частицами пластика из полипропилена и других полимеров способствуют формированию молекул токсичной метилртути. Это указывает на дополнительную опасность пластикового загрязнения экосистем для людей и природы, пишут исследователи в статье в научном журнале Nature Geoscience.
«Мы открыли ранее неизвестную цепочку реакций, которая способствует формированию опасной метилртути в толще рек даже при отсутствии солнечного света и поглощающих ртуть микробов. Это говорит о том, что крупные скопления микропластика на больших глубинах в различных пресноводных водоемах потенциально являются одним из самых больших источников ртутного загрязнения гидросферы», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа американских и китайских экологов и химиков под руководством профессора Нанкинского университета (Китай) Чжуна Хуаня при изучении взаимодействий между ионами ртути и частицами микропластика. И этот тяжелый металл, и пластиковый мусор активно накапливаются на большой глубине в толще рек и Мирового океана, что побудило ученых проследить за возможными последствиями подобного соседства.
Для этого исследователи подготовили пробы вод из нескольких пресноводных водоемов, замерили в них концентрации различных форм ртути и добавнанили в них большое число частиц микропластика из полипропилена. Эти опыты неожиданно показали, что добавление пластикового мусора привело к тому, что концентрация токсичной метилртути в пробах воды выросла более чем на 30%, причем в некоторых образцах она выросла втрое.
Схожие результаты ученые получили при проведении лабораторных опытов с другими типами пластика, в том числе с тефлоном и фторопластом, причем эти опыты также указали на то, что пластик напрямую способствовал формированию метилртути, без участия микробов и при полном отсутствии света. Ключевую роль в этих процессах, как обнаружили химики, играли оксиданты, формирующиеся на поверхности пластика в результате его взаимодействий с водой.
Их молекулы способствовали отщеплению от поверхности частиц микропластика различных углевородородных цепочек, которые активно взаимодействуют с ионами ртути в воде и формируют с ними комплексы. Дальнейший распад этих комплексов сопровождается образованием метилртути, что способствует быстрому росту ее концентрации в водной среде. В соответствии с предварительными расчетами ученых, на долю этого процесса может приходиться значительная часть речных выбросов метилртути, что следует учитывать при разработке и реализации мер, нацеленных на борьбу с ртутным загрязнением природы.
Борьба с загрязнением природы ртутью.
Ртуть и ее соединения крайне токсичны для человека и животных. Как сегодня считают экологи, она особенно опасна для животных, стоящих на верхних уровнях пищевых цепей, в чьей печени и других органах она накапливается. Содержащие ртуть токсины попадают в природные экосистемы как в результате деятельности человека, так и из природных источников, в том числе связанных с глобальным потеплением. Для борьбы с ртутным загрязнением природы в октябре 2013 года была подписана Минаматская конвенция о ртути.