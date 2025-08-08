В Нижнем Тагиле на три дня запретят электросамокаты

В Нижнем Тагиле на время празднования Дня города будет введен запрет на средства индивидуальной мобильности, электросамокаты. Постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.
Начиная с 8 августа, на большинстве улиц и в скверах будет действовать ограничение. Оно будет действовать вплоть до 10 августа.
— Временно закрыть движение средств индивидуальной мобильности на улицах и общественных территориях в период мероприятий, посвященных Дню города — 2025, — сказано в документе.
Теперь руководителям кикшеринговых компаний предстоит убрать электросамокаты с улиц на время действия запретов.
Полный список улиц, на которых запрещают движение на СИМ опубликован на сайте мэрии. Кататься запретят и на отдаленных территориях. В том числе на участках в поселке Уралец, а также Сокол.