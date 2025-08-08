В калининградской Третьяковке дети испортили часть интерактивных экспонатов, в музее ввели ограничения

Детский музей «Море возможностей» в калининградской Третьяковке с недавних пор можно посетить только с экскурсией: интерактивные экспонаты не выдержали напора юных исследователей. Об этом корреспонденту «Клопс» рассказали сотрудники филиала всемирно известной галереи.
«В первые месяцы работы, когда был наплыв посетителей, наша экспозиция пострадала от детей, которые не умеют себя вести в музее. Многие родители оставляли малышей у нас, как в детской комнате. Нашим работникам уследить за всеми было сложно. Поэтому мы приняли такое решение», — пояснили в кассе музея.
Побывать на выставке теперь можно в рамках 50-минутной экскурсии, которая называется «Поднять паруса! Курс на искусство».
«Мы собираем детей в вестибюле, знакомимся и идём в музей. Ограничения 6+, но можно и с детьми помладше, если они способны выдержать формат. До 14 лет осмотр экспозиции — только с родителями», — уточнили в Третьяковке.