В Воронеже микроавтобусы заменят большими на 11 маршрутах

До конца года по программам льготного лизинга Воронеж получит 330 новых автобусов большого и среднего класса вместимости. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области. Новая техника поступит на маршруты № 1кв, 1кс, 18, 37, 38, 47, 50, 70, С70, 88 и 97, которые смогут отказаться от микроавтобусов, в том числе — «Газелей».