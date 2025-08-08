В Ростове минтранс Дона снова проиграл подрядчику суд по иску на 168 млн рублей

— Решение Арбитражного суда Ростовской области от 12 декабря 2024 года и Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения, — говорится в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.