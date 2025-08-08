Ричмонд
В Ростове минтранс Дона снова проиграл подрядчику суд по иску на 168 млн рублей

Суд вновь отказал донскому минтрансу во взыскании 168 млн рублей с подрядчика Западной хорды.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта Ростовской области снова оказалось проигравшей стороной в судебном споре по иску на 168 млн рублей. Обновленную информацию по итогам рассмотрения кассационной жалобы опубликовали в электронной картотеке дел.

— Решение Арбитражного суда Ростовской области от 12 декабря 2024 года и Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения, — говорится в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Напомним, ответчиком по иску донского минтранса выступал подрядчик первого этапа строительства Западной хорды. Финансовые претензии истец предъявлял в целях «взыскания пени по государственному контракту». Спор касался промежуточных сроков работ.

Напомним, сумма контракта на выполнение работ первого этапа составляла 1,2 млрд рублей.

В октябре 2024 года был завершен первый этап строительства трассы. Протяженность участка четырехполосной дороги составила 4,75 км. В рамках дальнейших работ должны создать еще 7,5 км пути. Западная хорда — заключительный участок Ростовского транспортного кольца, она имеет ключевое значение для региона.

