Штраф за грубость в чате: почему россиянку наказали за означающее украинцев слово

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ наложил штраф на местную жительницу в размере 10 тысяч рублей за разжигание ненависти на почве национальности. Поводом для возбуждения дела стало использование женщиной в домовом чате грубого слова, используемого многими в разговорной речи для обозначения человека украинской национальности. Почему россиянку подвергли штрафу и как действует механизм наказания, «Вечерней Москве» рассказал адвокат Вадим Багатурия.
Он обратил внимание на то, что само дело можно назвать довольно странным. Слово, за которое оштрафовали жительницу Улан-Удэ, часто используется военными корреспондентами или бойцами специальной военной операции для обозначения противника из Вооруженных сил Украины.
— Это слово вполне можно услышать в эфире федеральных телеканалов, и никому ничего за это не бывает. Почему же тогда жительницу Улан-Удэ оштрафовали — непонятно, — выразил мнение адвокат.
Собеседник «ВМ» напомнил, что десятилетия назад преследование велось за слово «менты». Сейчас же оно не имеет такой негативной окраски, как раньше. Более того, на телевидении есть множество сериалов о приключениях полицейских, в названии которых так или иначе употреблено это слово.
— В любом случае, суд дает оценку тем или иным высказываниям на основании лингвистической экспертизы, — добавил Багатурия.
Адвокат не стал перечислять слова, которые могли бы по примеру этого прецедента считаться оскорбительными.
— Если в рамках административного производства будет установлено, что коммутация и воспроизведение информации являются оскорбительными, то в этом случае наступит ответственность, — заключил собеседник «ВМ».
