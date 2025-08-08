Собянин: 38 социальных объектов введено в Москве с начала 2025 года

По его словам, в Москве сохраняются высокие темпы ввода недвижимости. Основными задачами остаются возведение домов по программе реновации, создание комфортной и сбалансированной городской среды, а также развитие транспортного каркаса. Сейчас одновременно возводятся 17 станций метро, в том числе Рублево-Архангельской линии, приступили к проходке Бирюлевского радиуса.