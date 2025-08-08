Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: 38 социальных объектов введено в Москве с начала 2025 года

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об итогах деятельности градостроительного комплекса столицы.

Источник: Freepik

«Подвели итоги работы столичного комплекса градостроительной политики и строительства за семь месяцев 2025 года и наметили планы на ближайшую перспективу», — написал Собянин.

По его словам, в Москве сохраняются высокие темпы ввода недвижимости. Основными задачами остаются возведение домов по программе реновации, создание комфортной и сбалансированной городской среды, а также развитие транспортного каркаса. Сейчас одновременно возводятся 17 станций метро, в том числе Рублево-Архангельской линии, приступили к проходке Бирюлевского радиуса.

Так, одним из приоритетных направлений остается создание социальной инфраструктуры. За семь месяцев этого года ее пополнили 38 объектов.

Собянин уточнил, что в планах на 2025−2028 годы — строительство еще порядка 200 школ, детских садов, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других зданий. В их числе: многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира в Сокольниках; новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколково; комплекс зданий Центрального Московского ипподрома на ул. Беговая; лечебно-диагностический комплекс НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше