Собянин: 38 социальных объектов введено в Москве с начала 2025 года

«Подвели итоги работы столичного комплекса градостроительной политики и строительства за семь месяцев 2025 года и наметили планы на ближайшую перспективу», — написал Собянин.
По его словам, в Москве сохраняются высокие темпы ввода недвижимости. Основными задачами остаются возведение домов по программе реновации, создание комфортной и сбалансированной городской среды, а также развитие транспортного каркаса. Сейчас одновременно возводятся 17 станций метро, в том числе Рублево-Архангельской линии, приступили к проходке Бирюлевского радиуса.
Так, одним из приоритетных направлений остается создание социальной инфраструктуры. За семь месяцев этого года ее пополнили 38 объектов.
Собянин уточнил, что в планах на 2025−2028 годы — строительство еще порядка 200 школ, детских садов, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других зданий. В их числе: многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира в Сокольниках; новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколково; комплекс зданий Центрального Московского ипподрома на ул. Беговая; лечебно-диагностический комплекс НИИ скорой помощи имени Склифосовского.