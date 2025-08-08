Ричмонд
Новая книга Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы

Новая книга Симоньян заняла 6-ое место в топе лидеров продаж в магазинах Москвы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Новая книга главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы, сообщается на сайте RT со ссылкой на данные пресс-службы «Эксмо-АСТ».

«Роман главного редактора RT Маргариты Симоньян “В начале было Слово — в конце будет Цифра” в книжном рейтинге Москвы за половину недели вошёл в топ-10 лидеров продаж и занял шестую строчку», — говорится в сообщении.

Рейтинг топ-50 продаж от ведущих книжных магазинов Москвы привёл гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев в шоу на радио «Москва FM».

Отмечается, что 31 июля стало известно, что новый роман Симоньян начал поступать в книжные магазины России — в этот же день все отгруженные книги раскупили за десять минут.

