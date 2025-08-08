На трассе М-11 «Нева» открыли новую развязку

«Это первая развязка, которую мы построили после открытия обхода Твери на М-11 “Нева” в прошлом году. Хочу сказать, что мы активно развиваем эту магистраль. Сейчас по поручению президента строим еще одну развязку на этой дороге, которая обеспечит удобный съезд к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге», — отметил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.