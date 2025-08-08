Ричмонд
На трассе М-11 «Нева» открыли новую развязку

В Тверской области 8 августа запустили движение по новой развязке платной трассы М-11 «Нева». Кроме прочего, она обеспечит дополнительный доступ к перспективным туристическим маршрутам Валдая, отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Новая развязка расположена на 385-м километре трассы М-11 в Валдайском сельском поселении. Она позволяет удобно выезжать на трассу из Валдая, Боровичей и десятков сельских населенных пунктов, обеспечивая дополнительной транспортной связью отдаленные агломерации Тверской и Новгородской областей.

На объекте уложили в общей сложности 18 тысяч тонн асфальтобетона, смонтировали 9,4 километра металлических отбойников и нанесли 14,4 километра разметки, добавили в ГК «Автодор». Для освещения развязки установлены 143 опоры.

«Это первая развязка, которую мы построили после открытия обхода Твери на М-11 “Нева” в прошлом году. Хочу сказать, что мы активно развиваем эту магистраль. Сейчас по поручению президента строим еще одну развязку на этой дороге, которая обеспечит удобный съезд к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге», — отметил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

В июне на строительстве развязки М-11 в Пулково завершили основные земляные работы. Подключить дорогу к аэропорту планируют к концу 2026 года.