В медучреждения Дона поступило 83 легковых автомобиля

Эти транспортные средства предназначены для перевозки пациентов на лечение и для доставки медикаментов в отдаленные районы. За счет увеличения автопарка врачи смогут быстрее добираться до пациентов и оказывать им необходимую помощь.
Покупка автомобилей осуществлялась в рамках региональной программы «Обновление инфраструктуры первичной медицинской помощи».
«На приобретение легковых автомобилей для медицинских учреждений из федерального и регионального бюджетов было выделено около 100 млн руб. Новые транспортные средства поступили в больницы Азовского, Аксайского, Багаевского, Белокалитвинского, Боковского, Волгодонского районов, Донецка и других муниципальных образований», — сообщил Юрий Слюсарь.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с внесением поправок в региональный бюджет, расходы на здравоохранение выросли на 1,44 млрд руб., достигнув общего объема 40,5 млрд руб. Основная часть средств пойдет на создание современных приемных отделений, проведение капремонта и закупку медицинского оборудования для больниц.