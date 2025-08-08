До +30°С. Белорусам рассказали, какой будет погода в выходные 9 и 10 августа

Так, в субботу, 9 августа, ночью прогнозируют облачность с прояснениями, а днем — переменную облачность. Ночью на большей части территории страны, днем местами на востоке обещают кратковременные дожди. В некоторых районах могут быть грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Скорость ветра умеренная, но при грозах он может быть порывистым. Температура воздуха ночью составит от +10 до +16°С, днем — от +21 до +28°С.