До +30°С. Белорусам рассказали, какой будет погода в выходные 9 и 10 августа

Так, в субботу, 9 августа, ночью прогнозируют облачность с прояснениями, а днем — переменную облачность. Ночью на большей части территории страны, днем местами на востоке обещают кратковременные дожди. В некоторых районах могут быть грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Скорость ветра умеренная, но при грозах он может быть порывистым. Температура воздуха ночью составит от +10 до +16°С, днем — от +21 до +28°С.
В воскресенье, 10 августа, ночью будет переменная облачность, днем — облачность с прояснениями. Ночью обещают преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в некоторых районах предупреждают о слабом тумане. Скорость ветра умеренная, при грозах он может стать порывистым. Температура воздуха ночью составит от +9 до +15°С, днем — от +22 до +28°С, на юго-западе Беларуси — до +30°С.