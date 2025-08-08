Лучшие кадры свадеб июля 2025 года в Самарской области: яркие моменты и трогательные церемонии

Август в самом разгаре, а вместе с ним — и свадебный сезон. Пятница традиционно считается одним из самых популярных дней для заключения брака: впереди выходные, гости в праздничном настроении, а у новобрачных — возможность продлить торжество.
Сегодня мы вспоминаем, какими яркими и трогательными были июльские свадьбы в Самарской области. В этот месяц в органах ЗАГС региона проходили торжественные регистрации браков, звучали слова любви, обменивались кольцами и улыбками.
Особое место в июльском календаре занял День семьи, любви и верности. В этот праздник в городах и районах области состоялись торжественные церемонии, чествование юбиляров семейной жизни и многодетных родителей. В городах организовывали праздничные программы на открытых площадках, объединяя сразу несколько пар в одном радостном событии.
Изюминку придали июльским церемониям национальные традиции: в некоторых районах области свадьбы прошли с элементами этнокультурных обрядов — звучали песни на родном языке, сохранялись старинные ритуалы, символизирующие крепость союза.
Вспомним эти события вместе с подборкой фотографий от Комитета ЗАГС Самарской области — они стали частью богатой свадебной истории Самарской области этого лета.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.