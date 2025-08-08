Минздрав рекомендовал новые препараты к включению в перечень ЖНВЛП

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Минздрав рекомендовал к включению в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) ряд новых лекарств, улучшающих общую продолжительность жизни и эффективно борющихся с онкозаболеваниями, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения.
«В министерстве здравоохранения Российской Федерации 6 и 7 августа 2025 года прошли заседания комиссии по формированию перечня ЖНВЛП, по результатам которых были рекомендованы к включению в перечень ряд жизнеспасающих лекарственных препаратов, улучшающих как общую продолжительность жизни, так и эффективно борющихся с онкологическими заболеваниями у значительного числа пациентов», — рассказали в министерстве.
В ведомстве уточнили, что комиссия рекомендовала препараты для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией А, для лечения анемии, ассоциированной бета-талассемией, а также вызванной миелодиспластическим синдромом.
Также в перечень могут войти препараты для лечения пациентов с широкой и множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза, для лечения рака молочной железы, рака пищевода и рака носоглотки, уротелиального рака, рака предстательной железы.
Ещё в перечень ЖНВЛП рекомендовали включить лекарственный препарат для снижения продолжительности нейтропении у пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию при злокачественных новообразованиях.
«Лоноктоког альфа, луспатерцепт, претоманид, капивасертиб, камрелизумаб, энфортумаб ведотин, даролутамид и пэгфилграстим», — уточнили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что при принятии решений о включении лекарственных препаратов в перечень ЖНВЛП члены комиссии проводят всесторонний анализ не только клинической составляющей, но и фармакоэкономических параметров применения в системе здравоохранения, наличия альтернативного лечения и препаратов, уже включенных в перечень.
Еще комиссия обращает внимание на гарантии производителей в отношении обеспечения необходимых объемов поставок, чтобы пациент своевременно получил требуемую терапию.
«По результатам заседания комиссии стоимость терапии многих препаратов в сравнении с существующей стоимостью закупок была существенно снижена. Так, например, для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) цена была снижена более чем в 2,5 раза по сравнению со стоимостью терапии в августе 2024 года», — добавили в ведомстве.
В Минздраве отметили, что включение в перечень ЖНВЛП не является необходимым условием для назначения того или иного препарата, если он показан конкретному пациенту. В случае показаний пациенту препарат может быть назначен врачебной комиссией.