Минздрав рекомендовал новые препараты к включению в перечень ЖНВЛП

«В министерстве здравоохранения Российской Федерации 6 и 7 августа 2025 года прошли заседания комиссии по формированию перечня ЖНВЛП, по результатам которых были рекомендованы к включению в перечень ряд жизнеспасающих лекарственных препаратов, улучшающих как общую продолжительность жизни, так и эффективно борющихся с онкологическими заболеваниями у значительного числа пациентов», — рассказали в министерстве.