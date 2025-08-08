Казанцам назвали причину мощного горения факела на заводе предприятия «Казаньоргсинтез». Это связано с плановыми работами по обслуживанию пиролизного оборудования, сообщает пресс-служба организации.
Представители предприятия уточнили, что в такие периоды усиленное горение является обычным явлением. Все параметры остаются в пределах нормы. Для контроля за уровнем выбросов рядом с заводом работает мобильная экологическая лаборатория. Она регулярно проверяет качество воздуха, чтобы гарантировать безопасность для жителей окрестных районов.
