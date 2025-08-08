На полигоне ТКО в Зерноградском районе Ростовской области установили ограждение

На полигоне твердых коммунальных отходов в Зерноградском районе Ростовской области установили 180-метровый забор. Такая мера потребовалась не только для повышения безопасности объекта, но и для предотвращения разлета мусора и несанкционированного ввоза отходов. Об этом сообщили донские власти.
— Установка забора — важный шаг к обеспечению экологической безопасности района. Комплекс мер, позволит более эффективно контролировать процесс утилизации отходов и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, — сказала министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Напомним, что в июне 2025 года жители Зерноградского района пожаловались врио губернатор региона Юрию Слюсарю на частые возгорания мусора на полигоне. По поручению донского главы на объект направили дополнительную технику. Также для контроля за установили систему видеонаблюдения. Камеры уже не раз помогали вовремя обнаруживать задымления и предотвращать возгорания.
