На полигоне ТКО в Зерноградском районе Ростовской области установили ограждение

Напомним, что в июне 2025 года жители Зерноградского района пожаловались врио губернатор региона Юрию Слюсарю на частые возгорания мусора на полигоне. По поручению донского главы на объект направили дополнительную технику. Также для контроля за установили систему видеонаблюдения. Камеры уже не раз помогали вовремя обнаруживать задымления и предотвращать возгорания.