В центре Перми в связи с ночным забегом перекроют дороги

В середине августа в центре Перми состоится спортивное мероприятие — ночной забег и велогонка «Темные ночи».
Поэтому в субботу, 16 августа, с 20:00 до 00:00 будет временно перекрыто или ограничено движение по улицам:
— Комсомольский проспект (четная сторона) на участке от Тимирязева до Чкалова;
— Комсомольский проспект (нечетная сторона) на участке от Революции до Коминтерна;
— улице Юрия Смирнова на участке между сторонами Компроса;
— улице Коминтерна на участке между сторонами Комсомольского проспекта;
— улице Соловьева на участке между сторонами Компроса;
— улице Белинского на участке от дома на Комсомольском проспекте, 71 до пересечения с улицей Сибирской;
— улице Полины Осипенко на участке между сторонами Комсомольского проспекта;
— улице 1-й Красноармейской на участке между сторонами Компроса;
— улице Тимирязева на участке между сторонами Компроса;
— улице Сибирской на участке от улицы Белинского до дома на Сибирской, 57.
Также в этот день с 15:00 будет перекрыта нечетная сторона Комсомольского проспекта между сторонами улицы Соловьева и закрыт проезд по площади перед ДК Солдатова.
Пешеходный проход будет доступен на перекрестках; проезд автомобилей экстренных служб будет обеспечен.
Пермяков просят учитывать ограничения при планировании маршрутов, а также приглашают поддержать бегунов и поболеть за них на улицах города.