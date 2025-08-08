Ричмонд
В центре Перми в связи с ночным забегом перекроют дороги

В середине августа в центре Перми состоится спортивное мероприятие — ночной забег и велогонка «Темные ночи».

Поэтому в субботу, 16 августа, с 20:00 до 00:00 будет временно перекрыто или ограничено движение по улицам:

— Комсомольский проспект (четная сторона) на участке от Тимирязева до Чкалова;

— Комсомольский проспект (нечетная сторона) на участке от Революции до Коминтерна;

— улице Юрия Смирнова на участке между сторонами Компроса;

— улице Коминтерна на участке между сторонами Комсомольского проспекта;

— улице Соловьева на участке между сторонами Компроса;

— улице Белинского на участке от дома на Комсомольском проспекте, 71 до пересечения с улицей Сибирской;

— улице Полины Осипенко на участке между сторонами Комсомольского проспекта;

— улице 1-й Красноармейской на участке между сторонами Компроса;

— улице Тимирязева на участке между сторонами Компроса;

— улице Сибирской на участке от улицы Белинского до дома на Сибирской, 57.

Также в этот день с 15:00 будет перекрыта нечетная сторона Комсомольского проспекта между сторонами улицы Соловьева и закрыт проезд по площади перед ДК Солдатова.

Пешеходный проход будет доступен на перекрестках; проезд автомобилей экстренных служб будет обеспечен.

Пермяков просят учитывать ограничения при планировании маршрутов, а также приглашают поддержать бегунов и поболеть за них на улицах города.