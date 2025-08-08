В Сызрани после ремонта открылся обновленный отдел ЗАГС в историческом особняке

Ричмонд
В Сызрани отдел ЗАГС вновь открылся после капитального ремонта по адресу ул. Советская, 66, в особняке купца Сергея Стерлядкина. Здание начала XX века, построенное в стиле модерн, является объектом культурного наследия.

Особняк ранее использовался как гостиница, хирургическое отделение и с 1989 года — городской ЗАГС. В ходе ремонта проведена реставрация с адаптацией под современные требования.

Как сообщают в комитете ЗАГС Самарской области, работы по благоустройству территории продолжаются.

Ранее мы показали, как прошли свадьбы июля-2025 в Самарской области.

