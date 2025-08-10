Кроссворд на 10 августа 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты об Антонио Бандерасе
- Антонио Бандерас, при рождении Хосе Антонио, в юности использовал псевдоним Антонио Абаскаль. Финальным шагом к созданию всемирно известного имени стало добавление буквы «с» к фамилии матери — Бандера.
- В юности Антонио Бандерас всерьез увлекался футболом и мечтал о карьере профессионального спортсмена, демонстрируя значительные успехи в школьной команде, но травма ноги положила конец его мечтам и заставила изменить планы на жизнь.
- В 2015 году Антонио Бандерас реализовал давнюю мечту, поступив в британский колледж Central Saint Martins, специализирующийся на моде и дизайне. По словам актера, это одно из лучших учебных заведений в мире, и он был рад возможности вновь почувствовать себя студентом. При этом Бандерас подчеркнул, что не намерен прекращать актерскую карьеру, рассматривая обучение как новый интересный опыт.
Ответы
По горизонтали:
1. Зорро
В фильме «Маска Зорро» режиссера Мартина Кэмпбелла Антонио Бандерас воплотил образ легендарного героя, Зорро. Чтобы достоверно сыграть роль фехтовальщика, Бандерас четыре месяца тренировался с олимпийской сборной Испании, что позволило ему достичь высокого уровня мастерства. Боб Андерсон, тренировавший еще Эррола Флинна, назвал Бандераса самым талантливым фехтовальщиком среди актеров после Флинна.
2. Альмодовар
Карьера Антонио Бандераса началась в 1982 году с фильма Педро Альмодовара «Лабиринт страстей». Затем последовали другие испанские фильмы, но именно ленты Альмодовара, такие как «Матадор», сыграли решающую роль в становлении Бандераса как актера. После почти двадцатилетнего перерыва Бандерас и Альмодовар воссоединились для работы над триллером «Кожа, в которой я живу». В 2019 году их сотрудничество достигло нового уровня: фильм «Боль и слава» принес Бандерасу международное признание и множество наград, включая приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль и премию «Гойя».
3. Хэнкс
После успешного старта в европейском кино, первым значимым шагом Антонио Бандераса в Голливуде стало участие в оскароносной драме «Филадельфия». В фильме Джонатана Демми, основанном на реальной истории судебного процесса адвоката Джеффри Бауэрса, Бандерас сыграл Мигеля Альвареса, партнера персонажа Тома Хэнкса. «Филадельфия» была удостоена множества наград, включая две премии «Оскар» и два «Золотых глобуса».
4. Кот
Анимационный фильм «Кот в сапогах», созданный студией DreamWorks Animation и выпущенный в 2011 году, расширил вселенную «Шрека» как спин-офф и приквел к событиям мультфильма «Шрек 2». Антонио Бандерас вернулся к озвучиванию заглавного персонажа, Кота в сапогах, роль, которую он впервые исполнил в серии фильмов о Шреке.
По вертикали:
1. Парфюм
Испанская компания Puig, известная своими брендами модной одежды и парфюмерии, управляет парфюмерным брендом Антонио Бандераса. Сотрудничество Бандераса с Puig продолжается уже более десяти лет, и за это время он стал одним из самых успешных представителей бренда в парфюмерной индустрии. В рамках этого партнерства были выпущены и пользуются популярностью ароматы «Diavolo», «Diavolo for Women», «Mediterraneo», «Spirit» и «Spirit for Women».
2. Вино
Антонио Бандерас — не только известный актер, но и серьезный винодел. Он владеет виноградником в родной Испании, который после покупки и смены названия стал известен как Anta Banderas. Ежегодно с его виноградников производится около 1,5 миллиона бутылок вина, в процессе создания которого Бандерас принимает непосредственное участие. Вино от Антонио Бандераса продается в Испании и некоторых штатах США по цене около 200 долларов за бутылку. Бандерас инвестирует часть своих доходов в андалузские продукты, активно продвигая их на испанском и американском рынках. Ему принадлежит 50% компании Anta Banderas winter, производящей красные и розовые вина в Вильяльба-де-Дуэро.
3. Родригес
«Отчаянный» Роберта Родригеса — боевик с элементами вестерна, ставший вторым фильмом «Мексиканской трилогии», которая начиналась с фильма «Музыкант» и завершалась картиной «Однажды в Мексике». Главные роли исполнили Антонио Бандерас и Сальма Хайек, для которых фильм стал прорывом. Бандерас самостоятельно играл на гитаре во всех необходимых сценах. Изначально фильм планировался как ремейк «Музыканта», но благодаря предложению Квентина Тарантино стал частью трилогии.
4. Эвита
«Эвита» — экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, основанная на биографии Эвы Дуарте Перон. Фильм режиссера Алана Паркера рассказывает о восхождении Эвы от юной актрисы до влиятельной фигуры в аргентинской политике. Картина была тепло принята зрителями и критиками, собрав в мировом прокате 143 миллиона долларов, и принесла Мадонне премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Роль рассказчика Че исполнил Антонио Бандерас, получивший ее после личного прослушивания перед Аланом Паркером.
5. Гриффит
Антонио Бандерас и Мелани Гриффит познакомились в 1995 году на съемках фильма «Двое — это слишком». Они поженились в 1996 году в Лондоне, затем родилась их дочь — Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит. Брак пары распался в декабре 2015 года, после того как в июне 2014 года Мелани Гриффит подала на развод, указав «непримиримые разногласия» в качестве причины.
