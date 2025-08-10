Кроссворд на 10 августа 2025

2. Вино

Антонио Бандерас — не только известный актер, но и серьезный винодел. Он владеет виноградником в родной Испании, который после покупки и смены названия стал известен как Anta Banderas. Ежегодно с его виноградников производится около 1,5 миллиона бутылок вина, в процессе создания которого Бандерас принимает непосредственное участие. Вино от Антонио Бандераса продается в Испании и некоторых штатах США по цене около 200 долларов за бутылку. Бандерас инвестирует часть своих доходов в андалузские продукты, активно продвигая их на испанском и американском рынках. Ему принадлежит 50% компании Anta Banderas winter, производящей красные и розовые вина в Вильяльба-де-Дуэро.