Беспилотник «Дартс»: устройство и характеристики украинского дрона

Российский дрон «Упырь» предназначен для выполнения задач ударного типа на средних дистанциях. Он может нести боезаряд массой около 2−3 килограммов, а его максимальная скорость — примерно 200 км/ч. Эти дроны похожи, так как создаются из дешевых одноразовых деталей. Но если «Упырь» — стандартный дрон мультироторного типа с четырьмя винтами, то «Дартс» — дрон самолетного типа с одним винтом.