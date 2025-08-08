Беспилотник «Дартс»: устройство и характеристики украинского дрона

В материале — устройство украинского БПЛА «Дартс», его технические характеристики, способы применения, а также отличия от других моделей.
Что из себя представляет БПЛА «Дартс»
«Дартс» — украинский беспилотный летательный аппарат, разработанный для выполнения тактических задач на малой высоте. Аппарат запускается вручную, управляется оператором или с помощью полуавтоматических систем. Чаще всего используется как одноразовый дрон-камикадзе для нанесения точечных ударов.
Конструкция состоит из доступных материалов. Это упрощает производство и дает возможность наносить множественные удары, не переживая о серьезных финансовых потерях. Массово ВСУ стали применять его относительно недавно — в первой половине 2025 года. Имеют функцию автоматического донаведения на цель.
История создания
Информация о БПЛА «Дартс» начала появляться в открытых источниках в 2023 году. Разработка велась в условиях ограниченного доступа к промышленным мощностям, что определило подход к конструкции: модульность, простота сборки и возможность применения доступных комплектующих.
Инициаторами проекта стали украинские военные и волонтерские организации, которые стремились создать дешевый и эффективный аппарат, пригодный для массового использования на линии фронта.
Серийного производства у дрона, судя по его устройству, нет. Вместо этого его сборкой занимаются небольшие команды и частные мастерские. Примерную стоимость одного «Дартса» оценивают в тысячу долларов.
Устройство беспилотника
Конструкция БПЛА «Дартс» включает в себя:
- фюзеляж из пенопласта и фанеры;
- электродвигатель с воздушным винтом в носовой части;
- аккумуляторный блок;
- взрывчатку.
Размах крыла обычно составляет от метра до двух. Вес зависит от комплектации, но в среднем не превышает 2—3 кг. Способен нести до 4 кг взрывчатки. БПЛА не требует катапульты или взлетной установки, и его запуск возможен с руки.
Летом 2025 года в СМИ появилась информация, что БПЛА «Дартс» оснастили двумя моторами, за счет чего дрон теперь способен нести до 12 кг взрывчатки на дистанцию в 45 км.
Технические характеристики «Дартс»
Характеристики дрона «Дартс» могут отличаться в зависимости от конкретной сборки и используемых компонентов. Это недавняя разработка, поэтому все карты украинские военнослужащие раскрывать не спешат.
|Страна разработки
|Украина
|Масса
|2—3 кг
|Размах крыла
|1—2 м
|Дальность полета
|40—50 км
|Стоимость
|1000$
|Скорость полета
|45 км/ч, при этом максимально возможная — 160 км/ч
Отличие БПЛА «Дартс» от других беспилотников
«Дартс» занимает небольшое пространство и состоит из недорогих материалов. Сравнили его с другими похожими БПЛА.
БПЛА «Герань» — Shahed‑13
Российский БПЛА «Герань‑2» базируется на иранском Shahed‑136. Этот дрон несет боевую часть массой от 50 до 90 кг, в то время как «Дартс» может нести до 4 кг взрывчатки. Также украинский камикадзе сильно дешевле и меньше.
БПЛА «Упырь»
Российский дрон «Упырь» предназначен для выполнения задач ударного типа на средних дистанциях. Он может нести боезаряд массой около 2−3 килограммов, а его максимальная скорость — примерно 200 км/ч. Эти дроны похожи, так как создаются из дешевых одноразовых деталей. Но если «Упырь» — стандартный дрон мультироторного типа с четырьмя винтами, то «Дартс» — дрон самолетного типа с одним винтом.
Преимущества и недостатки беспилотника «Дартс»
Как и у любой военной техники, у этого БПЛА есть как плюсы, так и минусы. В числе преимуществ:
- простота и скорость сборки
- низкая стоимость производства;
- возможность модификации под разные задачи;
- легкий запуск без дополнительного оборудования;
- использование доступных материалов и комплектующих.
Среди недостатков стоит отметить следующие:
- ограниченные дальность и время полета и полезная нагрузка по весу;
- отсутствие серийного производства и стандартизации;
- относительная новизна разработки — дрон используется недавно и может требовать доработки.
Применение беспилотника в боевых действиях
БПЛА «Дартс» применялся ВСУ во время конфликта на Украине. Известно, что в июле 2025 года эти дроны наносили удары по Белгороду.
Интересные факты о БПЛА «Дартс»
«Дартс» — новый дрон. О нем известно не так много, но некоторые необычные факты о разработке найти все же удалось.
1. Производство дронов, вероятнее всего, организовано малыми группами и волонтерами.
2. Конструкция «Дартса» допускает сборку из подручных материалов — пенопласта и фанеры.
3. Применять «Дартс» ВСУ начали еще в 2024 году. Широкую известность дрон приобрел после атак с его применением на Белгородскую область в июле 2025 года.