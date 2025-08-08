РЖД добавят в приложение опцию просмотра маршрута животных

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. РЖД в скором времени сделают в своем мобильном приложении опцию просмотра информации о виде животного, перевозимого на уже купленных соседних местах, и его маршрут, сообщила компания.
РЖД напоминают, что такая опция уже работает при покупке билета на сайте компании или в веб-приложении. Там пассажир не только видит, разрешен или нет провоз животных в вагоне (пиктограмма «лапка»), но и может выбрать место рядом с четырехлапым соседом или подальше от него, а также определить продолжительность предполагаемого соседства.
«Такие места отмечаются на схеме вагона темно-серым цветом, а при наведении на них курсора можно еще увидеть вид перевозимого животного и маршрут его следования. В скором времени этот функционал станет доступным и в мобильном приложении “РЖД Пассажирам”, — говорится в сообщении.
РЖД отмечают, что перевозку животного пассажир может оформить к своему билету даже в день поездки.
«Поэтому информация на схеме может меняться вплоть до отправления поезда», — поясняется в сообщении.