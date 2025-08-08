В Самарской области ввели режим «черного неба» с 8 по 11 августа

По данным Приволжского УГМС, в Самаре вечером 8 августа, а затем в ночь на 9, 10 и 11 августа ожидаются погодные условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе. На этот период предприятия города, включая КНПЗ и СКС, получили предупреждение о необходимости снижения выбросов.
В Тольятти и Жигулевске режим «черного неба» начнет действовать с вечера 8 августа и продлится сутки. Сообщения об ограничении выбросов направлены на крупнейшие промышленные предприятия Автограда, а также в село Сосновка.
