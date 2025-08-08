Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области ввели режим «черного неба» с 8 по 11 августа

С 8 по 11 августа в ряде городов Самарской области будут действовать неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 69% 763 мм рт. ст. +26°

По данным Приволжского УГМС, в Самаре вечером 8 августа, а затем в ночь на 9, 10 и 11 августа ожидаются погодные условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе. На этот период предприятия города, включая КНПЗ и СКС, получили предупреждение о необходимости снижения выбросов.

В Тольятти и Жигулевске режим «черного неба» начнет действовать с вечера 8 августа и продлится сутки. Сообщения об ограничении выбросов направлены на крупнейшие промышленные предприятия Автограда, а также в село Сосновка.

Ранее мы писали, что областной столице началась масштабная ликвидация многолетней свалки в районе поселка Рубежное.