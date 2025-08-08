Ричмонд
Команда Дженнифер Лопес прибыла в Алматы

Бэк-вокалистка и другие участники команды артиста поделились в соцсетях своими впечатлениями от красоты Алматы и попросили горожан порекомендовать места для посещения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Jason Armond

Казахстан, мы снова едем к тебе! Следующие два дня проведём в Алматы. У нас есть свободное время, так что порекомендуйте, что стоит сделать в городе и какие достопримечательности посетить. Расскажите, что сейчас происходит в Алматы.

прокомментировала бэк-вокалистка Дженнифер Лопес

В следующих видео она показывает, что уже находится в отеле и наслаждается видами Алматы.

Я второй раз нахожусь в Казахстане в рамках тура и поражена красотой этой страны. Посмотрите на эти виды! Я хочу приехать сюда в отпуск. Хочу приехать сюда с семьей.

сказала она

Также другие члены команды артиста восхищаются красотой города и поделились своими впечатлениями.

Ранее в акимате сообщили, что территория стадиона будет разделена на четыре основные фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2−3 тыс. человек. Это позволит эффективно контролировать передвижение зрителей и поддерживать порядок. Для удобства гостей организуют работу 50 автобусов по специальным маршрутам. Движение транспорта будет проходить по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова.

По данным организаторов, концерт Джей Ло в Алматы пройдет с казахстанским оборудованием. Команда Дженнифер Лопес прилетит в Алматы на частном авиасудне. В составе делегации — около 90 человек.