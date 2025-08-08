Ричмонд
В «Сколково» презентовали сервисы цифрового бесшовного неба

НТИ провела тестирование системы, в ходе которого дронопорт получал информацию от спутника и на ее основании ставил задачу по вылету.

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сервисы по реализации концепции цифрового бесшовного неба от ГЛОНАСС и Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) представили в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2025». Об этом сообщили ТАСС в фонде поддержки проектов НТИ.

«Сервисы представил участникам интенсива Фонд НТИ в ходе проектно-образовательного интенсива “Архипелаг 2025”. Они ориентированы на новую модель построения отрасли, в которой все элементы (от земли до космоса) работают в едином цифровом и правовом пространстве. Концепцию разрабатывают ГЛОНАСС и Платформа НТИ совместно с ведущими экспертами и игроками рынка», — сказали в фонде.

Там отметили, что НТИ провела тестирование системы, в ходе которого дронопорт получал информацию от спутника и на ее основании ставил задачу по вылету. В фонде подчеркнули, что беспилотники вылетают только по команде, а обслуживание и сопровождение системы делается в режиме одного окна для всех решений, которые участвуют в пилотном проекте.

«Набор решений подбирается под заказчика. Если большой объект, то формируем сеть дронопортов, если большую нагрузку нужно поднять, то подбираем дрон под эту задачу и так далее», — рассказала директор по управлению проектами Фонда НТИ Наталья Эрдем.