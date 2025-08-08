Меры социальной помощи участникам СВО обсудили на заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО

В Пермском крае одной из последних мер поддержки для участников СВО и их семей стал семейный капитал. При рождении ребенка предоставляется выплата на приобретение всего необходимого. Более 400 семей воспользовались этой помощью. В настоящее время порядка 16 тысяч семей участников СВО получают различные виды поддержки. Это и единовременные выплаты, около 15 видов льгот, образовательная программа «СВОе дело», льготные займы. Кроме того, с 23 февраля в крае реализуется региональная программа «Герои Прикамья». 46 координаторов филиала фонда «Защитники отечества» проводят консультации в муниципалитетах региона.