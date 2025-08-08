Меры социальной помощи участникам СВО обсудили на заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел сегодня в Перми заседание Совета. Основной вопрос — меры социальной помощи и поддержки участникам СВО и членам их семей.
По словам полномочного представителя в регионах ПФО реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Помощь носит комплексный и адресный характер и сочетает в себе как федеральные стандарты, так и региональные инициативы. На сегодня- это.
200 укрупненных мер поддержки участников СВО, направленных на помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела, медицинской реабилитации, оказании юридической и психологической консультации.
«Во всех регионах округа запущены региональные образовательные программы, аналогичные федеральной “Время героев”. Уже определены финалисты — 1088 чел., из которых 645 чел. пройдут очное обучение, 443 действующих военнослужащих включены в резерв. В большинстве субъектов уже стартовали образовательные модули. В округе участники СВО также принимают активное участие в политической жизни. Так, в 2024 году 60 ветеранов спецоперации были избраны в законодательные и представительные органы различного уровня», — подчеркнул полпред Игорь Комаров.
Активную помощь участникам СВО оказывают жители округа: волонтеры и общественные организации регулярно формируют и передают гуманитарные грузы для военнослужащих.
В работу по социальной адаптации военнослужащих также вовлечены и филиалы Госфонда «Защитники Отечества».
В ходе заседания о результатах и перспективах работы доложили руководители регионов ПФО.
Так, глава Республики Мордовия Артем Здунов рассказал об уникальном формате — «День участника СВО», в рамках которого специалисты посещают районы, оказывая поддержку участникам СВО по различным направлениям.
В Нижегородской области действует свой региональный инструмент — военный социальный контракт. «Это не просто документ, а реально работающий механизм, который гарантирует участникам спецоперации и их семьям комплексную поддержку. В контракте прописываются мероприятия по социальной, медицинской, психологической помощи, реабилитации, содействию в трудоустройстве», — отменил губернатор области Глеб Никитин.
В Пермском крае одной из последних мер поддержки для участников СВО и их семей стал семейный капитал. При рождении ребенка предоставляется выплата на приобретение всего необходимого. Более 400 семей воспользовались этой помощью. В настоящее время порядка 16 тысяч семей участников СВО получают различные виды поддержки. Это и единовременные выплаты, около 15 видов льгот, образовательная программа «СВОе дело», льготные займы. Кроме того, с 23 февраля в крае реализуется региональная программа «Герои Прикамья». 46 координаторов филиала фонда «Защитники отечества» проводят консультации в муниципалитетах региона.