В Госдуму внесли проект о поощрении волонтеров ЧС в Керченском проливе

«Внести в “Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-Ф3 “О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)” следующие изменения… “получать поощрение и награждение за добровольческую (волонтерскую) деятельность, осуществляемую в связи с введением федерального режима чрезвычайной ситуации, в том числе в форме награждения нагрудным знаком “Почетный волонтёр ликвидации ЧС на черноморском побережье” за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности по ликвидации ЧС на территории Краснодарского края, Республики Крым и города-героя Севастополь более 100 часов, в порядке, установленном правительством Российской Федерации”, — сказано в тексте проекта федерального закона.