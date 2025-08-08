Ричмонд
В Омске два округа якобы очистились от выбросов

В июле уровень загрязнения атмосферного воздуха в Советском и Центральном округах оказался низким.

Источник: Комсомольская правда

В Обь-Иртышском УГМС обобщили результаты ежедневного мониторинга качества атмосферного воздуха за июль месяц. Результаты оказались удивительными — в двух традиционно «грязных» округах, жители которых обычно больше всех жалуются на вонь, уровень загрязнения атмосферного воздуха оказался пониженным.

Якобы очистились от выбросов Центральный и Советский округа, воздух там эксперты признали относительно чистым. Хотя, по данным мониторинга, превышения ПДК в том же Советском округе все же были, выше нормы регистрировались концентрации оксида и диоксида азота.

Повышенный уровень загрязнения по результатам июльского мониторинга был в Ленинском округе — в жилой застройке. В КАО — вблизи промпредприятий и в жилой застройке, и в ОАО — вблизи промпредприятий и автомагистралей.

В целом в прошлом месяце режим неблагоприятных метеоусловий, когда вредные примеси плохо рассеивались в атмосфере, объявлялся в Омске 14 раз.