В Омске два округа якобы очистились от выбросов

В Обь-Иртышском УГМС обобщили результаты ежедневного мониторинга качества атмосферного воздуха за июль месяц. Результаты оказались удивительными — в двух традиционно «грязных» округах, жители которых обычно больше всех жалуются на вонь, уровень загрязнения атмосферного воздуха оказался пониженным.
Якобы очистились от выбросов Центральный и Советский округа, воздух там эксперты признали относительно чистым. Хотя, по данным мониторинга, превышения ПДК в том же Советском округе все же были, выше нормы регистрировались концентрации оксида и диоксида азота.
Повышенный уровень загрязнения по результатам июльского мониторинга был в Ленинском округе — в жилой застройке. В КАО — вблизи промпредприятий и в жилой застройке, и в ОАО — вблизи промпредприятий и автомагистралей.
В целом в прошлом месяце режим неблагоприятных метеоусловий, когда вредные примеси плохо рассеивались в атмосфере, объявлялся в Омске 14 раз.