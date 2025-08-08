«Практически семейные отношения»: Лукашенко рассказал о своем давнем знакомстве с Си Цзиньпином

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью журналу Time об устоявшихся теплых и дружеских отношениях с руководством Китая из-за давнего знакомства с председателем КНР Си Цзиньпином.
Глава государства отметил, что знаком с Си Цзиньпином еще со времен, когда последний занимал второй по значимости пост в КНР. Лукашенко поделился воспоминанием о визите Си Цзиньпина в Беларусь, во время которого он попросил белорусского лидера поделиться своим видением ситуации в мире. Президент рассказал, что во время беседы, используя глобус, подробно описал свое понимание мировых процессов и рассказал о белорусско-китайских отношениях.
Лукашенко также упомянул, что в прошлом Беларусь делилась с Китаем технологиями производства самосвалов, что способствовало укреплению доверия между двумя странами.
«У нас очень прочные связи. Более того, как вам известно, мой младший сын получает образование в Китае. Можно сказать, что у нас сложились практически семейные отношения», — подчеркнул Президент Беларуси.
Ранее Лукашенко заявил, что заменить Беларуси Россию не сможет ни одна страна.
Также Лукашенко высказался о внешней политике Беларуси: «Никогда на двух стульях не сидел».
А еще Лукашенко сказал, пойдет ли он на новый президентский срок.