«Практически семейные отношения»: Лукашенко рассказал о своем давнем знакомстве с Си Цзиньпином

Глава государства отметил, что знаком с Си Цзиньпином еще со времен, когда последний занимал второй по значимости пост в КНР. Лукашенко поделился воспоминанием о визите Си Цзиньпина в Беларусь, во время которого он попросил белорусского лидера поделиться своим видением ситуации в мире. Президент рассказал, что во время беседы, используя глобус, подробно описал свое понимание мировых процессов и рассказал о белорусско-китайских отношениях.