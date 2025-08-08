В Самаре 9 августа ограничат движение из-за Дня физкультурника

В Самаре 9 августа с 16:00 до 01:00 10 августа перекроют ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской и Волжский проспект от ул. Вилоновской до ул. Маяковского.
Как сообщают в администрации города, с 17:00 8 августа на этих участках запрещена остановка и стоянка транспорта, кроме спецмашин.
На время ограничения приостановят работу автобусов № 11 и троллейбусов № 16, изменят маршруты автобусы №№ 3, 24, 37, 46, 47, 61, 88, 90, 91, 226, 261 и троллейбусы № 6. Жителям рекомендуют заранее планировать поездки.
Напомним, основные мероприятия начнутся в 17:00 на II очереди набережной — от улицы Маяковского до бассейна ЦСКА.
