7 тысяч идей предложили для обновления Стратегии развития Ростовской области

Жителей Дона пригласили к участию в обсуждении Стратегии развития региона до 2030 года.

Источник: Комсомольская правда

Почти 7 тысяч предложений внесли жители Ростовской области при обсуждении Стратегии развития региона до 2030 года. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Обновить документ с учетом запросов жителей области предложил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. К этому моменту стратегические сессии провели уже в 49 городах и районах с участием более 4 тысяч человек.

В обсуждениях приняли участие учителя, врачи, предприниматели, депутаты, строители, инженеры, экологи, бойцы СВО, студенты и гражданские активисты. Дискуссий организовали по семи направлениям, соответствующим национальным целям: говорили об экономике, экологии, городской среде, цифровизации, демографии и технологическом лидерстве.

Жители озвучили конкретные и практические идеи, которые можно реализовать как на уровне отдельных городов и районов, так в регионе в целом. В частности, обратили внимание на необходимость создания медицинских классов в школах, развития экотуризма, внедрения единого дизайн-кода в населенных пунктах и другим темам.

Все инициативы проанализируют профильные ведомства и учтут при доработке документа.

— Проанализировав и сложив все идеи, мы получим четкий план, системный документ, который поможет росту и развитию региона. Наша общая цель — сделать Ростовскую область самым сильным регионом юга России, гордостью страны, — сказал Юрий Слюсарь.

К слову, предложения поступили не только в рамках стратегических сессий, но и через сайт Стратегия61.рф. С помощью этого портала каждый желающий все еще может направить свои инициативы.

Стратегические сессии с участием жителей муниципалитетов продлятся до середины августа, а в сентябре будет представлена обновленная Стратегия развития региона.

