7 тысяч идей предложили для обновления Стратегии развития Ростовской области

Жители озвучили конкретные и практические идеи, которые можно реализовать как на уровне отдельных городов и районов, так в регионе в целом. В частности, обратили внимание на необходимость создания медицинских классов в школах, развития экотуризма, внедрения единого дизайн-кода в населенных пунктах и другим темам.