Что такое парад планет и состоится ли он в 2025 году

Парад планет — это явление, при котором несколько планет выстраиваются в ряд на одной стороне от Солнца в одно время. В астрономии это положение обозначают термином «планетарное выравнивание». Астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман уточнила в разговоре с «Газетой.Ru», что термин «парад планет» — ~ненаучный и используется в астрономии только для ее популяризации~.