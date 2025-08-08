Главные новости недели с 4 по 8 августа 2025 года

По данным прокуратуры, Гришин переходил пути у станции «Битца» МЦД-2, и его сбил поезд. Александр начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале «7ТВ». С 2004-го по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015-го по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ», а с 2018-го — на Первом канале.