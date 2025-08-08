Главные новости недели с 4 по 8 августа 2025 года

Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что сейчас идет проработка саммита. Место проведения встречи Путина и Трампа объявят позже.
В Кремле прошла встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры были полезными и конструктивными. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что страны не прекратят поддерживать диалог.
Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы
По версии антикоррупционной прокуратуры, Евгения Гуцул систематически ввозила деньги для финансирования партии из России. Комментируя приговор, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его политически мотивированным.
Трамп ввел пошлины в размере 25% на импорт из Индии
В администрации США отметили, что причина связана с закупкой нефти у России. Президент Индии Нарендра Моди, реагируя на санкции, заявил, что его страна «готова».
Погиб спортивный комментатор Александр Гришин
По данным прокуратуры, Гришин переходил пути у станции «Битца» МЦД-2, и его сбил поезд. Александр начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале «7ТВ». С 2004-го по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015-го по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ», а с 2018-го — на Первом канале.
OpenAI официально представила GPT-5
Новая модель умеет работать с текстом, изображениями и кодом одновременно, а также получила особый режим «мышления». Новая GPT-5 стала значительно безопаснее и умнее прошлой версии.