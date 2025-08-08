Стартовал конкурс работ школьников «Ученые будущего»

«Ученые будущего» — один из крупнейших конкурсов исследовательских работ учащихся в России. Их оценивают преподаватели МГУ, НИЯУ МИФИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана и других вузов, а также представители РАН. Конкурс охватывает девять категорий: математика, программирование, физика и астрономия, химия, биология и науки о жизни, геология и науки о Земле, техника и инженерные науки, беспилотные системы и медицина.