Стартовал конкурс работ школьников «Ученые будущего»

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Прием заявок на международный конкурс научных работ школьников «Ученые будущего» стартовал в России. Он продлится до 14 сентября, сообщила пресс-служба фестиваля «Наука 0+», в рамках которого состязание пройдет уже в 15-й раз.
«Ученые будущего» — один из крупнейших конкурсов исследовательских работ учащихся в России. Их оценивают преподаватели МГУ, НИЯУ МИФИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана и других вузов, а также представители РАН. Конкурс охватывает девять категорий: математика, программирование, физика и астрономия, химия, биология и науки о жизни, геология и науки о Земле, техника и инженерные науки, беспилотные системы и медицина.
«Международный фестиваль “Наука 0+” объявляет о проведении юбилейного 15-го международного конкурса научных работ школьников “Ученые будущего”. Приглашаются ученики 9−11 классов — авторы исследовательских или инженерных проектов. Авторы лучших работ будут приглашены на очный тур в Москве в октябре 2025 года в МГУ имени М. В. Ломоносова, а победители суперфинала представят свои работы на международных конкурсах», — уточнили организаторы.
Основная цель конкурса — поддержка и развитие творческих и научных способностей школьников, их вовлечение в инновационные проекты и популяризация науки среди молодежи, уточнили в дирекции «Наука 0+».
Заявки на участие принимаются на официальном сайте конкурса. Учащиеся 9−11 классов могут подать проекты индивидуально и в команде до двух человек, указано в сообщении.
Этапы конкурса.
Проект «Ученые будущего» предполагает проведение заочного, очного этапов и суперфинала. Каждый из них включает научное консультирование участников. Победители конкурса, занявшие призовые места в каждой категории, получают возможность создать стартап совместно с Союзом молодых инженеров России и войти в состав команд, которые представят нашу страну на международных конкурсах.
Фестиваль «Наука 0+», организуемый Минобрнауки РФ и правительством Москвы при поддержке Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и РАН, входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В 2025 году проект, созданный по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, отмечает 20-летие. Юбилейная программа, включающая интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы, пройдет в 10 странах.
