Жители Уфы пожаловались на опасную канаву около дома, в которую провалился человек

С 5 августа улица и двор дома по адресу 50-летия Октября в Уфе оказались затоплены из-за прорыва водопровода. Холодная вода продолжает бить фонтаном, создавая угрозу для жителей. Несмотря на работы, проведённые «Уфаводоканалом» 7 августа, когда траншею от подъезда до дороги засыпали песком, утечка так и не устранена. Вода продолжает заполнять раскопанную канаву, превращая территорию в опасную зону.
По словам жителей, службы засыпали яму песком, не устранив утечку. Фото: предоставлено «КП-Уфа».
Сегодня произошёл очередной инцидент — житель дома 26/1 провалился в заполненную водой траншею. Ограждения вокруг аварийного участка отсутствуют, что создаёт прямую угрозу для жителей. Обращения в диспетчерскую УВК и ЕДДС не приносят результата. Вода поступает в канаву прямо у подъезда, а установленные хомуты на трубах не справляются с напором.
Ситуация требует немедленного вмешательства властей, пока последствия бездействия не привели к более серьёзным ЧП. Жители дома ждут, когда коммунальные службы наконец выполнят свои обязанности и устранят аварию.
