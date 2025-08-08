Жители Уфы пожаловались на опасную канаву около дома, в которую провалился человек

Сегодня произошёл очередной инцидент — житель дома 26/1 провалился в заполненную водой траншею. Ограждения вокруг аварийного участка отсутствуют, что создаёт прямую угрозу для жителей. Обращения в диспетчерскую УВК и ЕДДС не приносят результата. Вода поступает в канаву прямо у подъезда, а установленные хомуты на трубах не справляются с напором.