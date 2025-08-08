Всемирный день кошек: как сделать квартиру комфортной и безопасной для питомца

Согласно последней Всероссийской переписи домашних животных, Россия занимает третье место в мире по числу домашних кошек. Все чаще они становятся полноценными жильцами городских квартир, где для них важно обеспечить комфорт и безопасность. 8 августа отмечается Всемирный день кошек, и «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как правильно организовать домашнее пространство, чтобы питомец чувствовал себя уютно и уверенно.
По словам доктора ветеринарных наук, эксперта Центра изучения питания и благополучия животных Марианны Онуфриенко, если у вас уже есть кошка или вы только планируете завести питомца, в первую очередь задумайтесь о его безопасности дома.
— Кошки отличаются природным любопытством и часто проводят время у окна, наблюдая за происходящим на улице. Однако такое безобидное занятие может обернуться необратимыми последствиями, если окна в квартире не оснащены защитными сетками. Чтобы предотвратить риск падения питомца, оборудуйте стекла специальными сетками- «антикошками», ведь только они обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес животного. Они могут послужить не только надежным средством защиты питомца, но и отличным местом для отдыха, так как существуют варианты с встроенными балкончиками, где кошка сможет расслабиться и понежиться прямо на воздухе. Для максимального комфорта на подоконнике можно постелить уютный плед или повесить гамак. Кроме того, не забывайте, что приоткрытые окна в режиме проветривания тоже опасны — кошка может застрять в щели и получить травму, — предупредила специалист.
Также эксперт напомнила о том, что различные мелкие предметы, которые животное может проглотить, должны находиться вне его досягаемости.
— Скрепки, нитки, мишура и другие подобные вещи могут серьезно вывести из строя пищеварительную систему питомца, поэтому владельцам необходимо следить, чтобы различной «мелочевки» не было в открытом доступе. Нельзя забывать и о проводах — они должны быть изолированы, чтобы кошка не смогла порвать или прокусить их. То же самое касается и некоторых растений, ядовитых для кошек, например, лилейных, диффенбахии и гортензии. От них стоит либо отказаться совсем, либо убрать так далеко, чтобы животное не смогло до них добраться. Ведь при контакте эти растения могут вызвать ожоги, а также привести к отравлению и нарушению работы почек, — сообщила Онуфриенко.
Специалист также порекомендовала обратить внимание на свои средства для уборки, ведь многие чистящие вещества токсичны для питомцев.
— Старайтесь отдавать предпочтение бытовой химии, которая безопасна для животных. Сегодня такие средства доступны в широком ассортименте. И все же для дополнительной страховки после уборки тщательно промывайте обработанные поверхности чистой водой, — посоветовала ветврач.
По словам эксперта, для спокойствия и уюта кошки, особенно если вы только ее завели, необходимо предусмотреть места для уединения. Это могут быть картонные коробки, специальные домики или пуфик, так как кошки любят быть над поверхностью, а не под ней. Главное правило — не беспокоить животное в его личном пространстве.
— Крайне важно уважать потребность питомца побыть в одиночестве и не тревожить в укрытии. Основное место для сна тоже должно располагаться в тихом и защищенном уголке, желательно в теплом месте, например, рядом с батареей или там, куда большую часть дня попадают солнечные лучи, — добавила Онуфриенко.
Помимо этого, эксперт подчеркнула важность правильного зонирования пространства дома, в котором проживает кошка.
— Лежанка, миски с едой и водой, а также лоток должны находиться максимально вдали друг от друга, так как кошки очень чистоплотные животные и в природе стараются избегать загрязнения зоны отдыха. К тому же они предпочитают не пить воду рядом с местом приема пищи, так как это противоречит их инстинктам — в естественной среде кошки не охотятся у водоемов. При этом важно обеспечить кошке доступ к нескольким источникам воды в виде мисок и фонтанчиков, расположенных в разных комнатах и на разных уровнях высоты, — рассказала специалист.
А чтобы кошка чувствовала себя комфортно и оставалась активной, ей нужно не только свободное пространство на полу, но и возможность перемещаться по вертикали.
— Помочь питомцу реализовать его естественные потребности в многоуровневой среде обитания можно — достаточно установить высокий игровой комплекс. Такие конструкции обычно состоят из лежанок, гамаков, когтеточек, а также многочисленных тоннелей и ступенек. При этом они надежны и устойчивы даже во время активных игр, — сообщила Онуфриенко.
Давно известно, что любители собак и те, кто предпочитает котов, часто отличаются по характеру. Правда ли кошатники любят спокойствие и одиночество, а собачники отличаются открытостью и активностью — в материале «Вечерней Москвы».