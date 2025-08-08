Всемирный день кошек: как сделать квартиру комфортной и безопасной для питомца

— Кошки отличаются природным любопытством и часто проводят время у окна, наблюдая за происходящим на улице. Однако такое безобидное занятие может обернуться необратимыми последствиями, если окна в квартире не оснащены защитными сетками. Чтобы предотвратить риск падения питомца, оборудуйте стекла специальными сетками- «антикошками», ведь только они обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес животного. Они могут послужить не только надежным средством защиты питомца, но и отличным местом для отдыха, так как существуют варианты с встроенными балкончиками, где кошка сможет расслабиться и понежиться прямо на воздухе. Для максимального комфорта на подоконнике можно постелить уютный плед или повесить гамак. Кроме того, не забывайте, что приоткрытые окна в режиме проветривания тоже опасны — кошка может застрять в щели и получить травму, — предупредила специалист.