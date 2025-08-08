Ричмонд
Врач рассказала, какие цветы нельзя дарить учителям на 1 сентября

Аллерголог Попова: учителям на 1 сентября лучше не дарить розы и георгины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В День знаний на 1 сентября учителям не рекомендуют дарить букеты с розами, георгинами и ромашками. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова в беседе с NEWS.ru. Дело в том, что эти цветы содержат большое количество аллергенной пыльцы. После получения поздравлений многие преподаватели испытывают симптомы аллергии.

— Георгины могут вызывать аллергию, розы как и ромашки имеют яркий аромат и высокое содержание пыльцы, — сообщила Наталья Попова.

Поэтому лучше дарить учителям букеты с орхидеями, хризантемами, герберами и альстромериями. У них мало пыльцы. Важно выбирать цветы с ровными лепестками и минимальным количеством листьев. Обратите внимание на степень раскрытия цветков: молодые бутоны имеют меньшую аллергенность.