Врач рассказала, какие цветы нельзя дарить учителям на 1 сентября

В День знаний на 1 сентября учителям не рекомендуют дарить букеты с розами, георгинами и ромашками. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова в беседе с NEWS.ru. Дело в том, что эти цветы содержат большое количество аллергенной пыльцы. После получения поздравлений многие преподаватели испытывают симптомы аллергии.