Врач рассказала, какие цветы нельзя дарить учителям на 1 сентября

В День знаний на 1 сентября учителям не рекомендуют дарить букеты с розами, георгинами и ромашками. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова в беседе с NEWS.ru. Дело в том, что эти цветы содержат большое количество аллергенной пыльцы. После получения поздравлений многие преподаватели испытывают симптомы аллергии.
— Георгины могут вызывать аллергию, розы как и ромашки имеют яркий аромат и высокое содержание пыльцы, — сообщила Наталья Попова.
Поэтому лучше дарить учителям букеты с орхидеями, хризантемами, герберами и альстромериями. У них мало пыльцы. Важно выбирать цветы с ровными лепестками и минимальным количеством листьев. Обратите внимание на степень раскрытия цветков: молодые бутоны имеют меньшую аллергенность.