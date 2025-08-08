Жители поселка Усинский расчистили заваленный единственный проход к пляжу на Рождественской Воложке

Жители поселка Усинский Волжского района Самарской области, расположенного на территории национального парка «Самарская Лука», расчистили заваленный ветками и мусором единственный проход к пляжу, который раньше был доступным для всех, а после застройки береговой линии стал окружен заборами. Журналисты «МК в Самаре» приняли участие в «субботнике» и попытались пообщаться с жителями закрытого коттеджного поселка.