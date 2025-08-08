Ричмонд
В Узбекистане лавинообразно растёт число жалоб на услуги косметологов

Vaib.uz (Узбекистан. 8 августа). В Узбекистане стремительно увеличивается число жалоб на работу косметологических салонов. Только за первые шесть месяцев 2025 года в Комитет по защите прав потребителей поступило около 200 обращений, связанных с медицинской сферой, значительная часть которых касается именно косметологии.

Источник: Vaib.Uz

Ситуация развивается по нарастающей: если в 2021 году было зафиксировано 62 жалобы, то в 2022 — 115, в 2023 — 142, а в 2024 число обращений подскочило до 381.

Проведённая Комитетом системная проверка выявила серьёзные правовые пробелы и недостатки в регулировании этой отрасли.

Действительно сегодня многие косметологические кабинеты и салоны работают без необходимых лицензий и сертификатов, а их сотрудники нередко не имеют профильного образования и должной квалификации.

В ряде случаев недобросовестные исполнители оказывают услуги без соблюдения санитарных норм и медицинских стандартов, что приводит к серьёзным последствиям для здоровья клиентов — от ожогов и шрамов до длительных осложнений. Один из примеров, рассмотренных Комитетом, — случай, когда клиентка получила ожоги лица после процедуры, выполненной в салоне. Сейчас этот вопрос решается уполномоченными органами.

Специалисты отмечают, что рынок косметологических услуг в стране развивается хаотично: новые салоны открываются буквально на каждом шагу, но далеко не все из них способны обеспечить безопасный и профессиональный уровень работы.

Комитет по защите прав потребителей подчеркнул необходимость внедрения новых механизмов контроля, усиления ответственности за оказание услуг без лицензии и повышения информированности населения о рисках.

Эксперты уверены: если не навести порядок в отрасли, число пострадавших клиентов будет только расти.