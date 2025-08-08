В Узбекистане лавинообразно растёт число жалоб на услуги косметологов

В ряде случаев недобросовестные исполнители оказывают услуги без соблюдения санитарных норм и медицинских стандартов, что приводит к серьёзным последствиям для здоровья клиентов — от ожогов и шрамов до длительных осложнений. Один из примеров, рассмотренных Комитетом, — случай, когда клиентка получила ожоги лица после процедуры, выполненной в салоне. Сейчас этот вопрос решается уполномоченными органами.