Минкультуры окажет поддержку в реставрации музеев и библиотек Ростовской области

Юрий Слюсарь и Ольга Любимова обсудили обновление музеев и подготовку к 125-летию Михаила Шолохова.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и министр культуры России Ольга Любимова провели встречу в донском правительстве сегодня, 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

На встрече говорили о ремонте и реставрации культурных объектов, а также о подготовке к 125-летию Михаила Шолохова.

— Ростовская область — культурный центр юга России. Реализуется большое количество проектов, в том числе при поддержке федерального министерства. Это ремонт и реконструкция театров, строительство модульных объектов культуры, что очень важно на селе. И есть еще несколько вопросов, в решении которых мы бы хотели рассчитывать на вашу помощь, — сказал Юрий Слюсарь.

Глава региона обратил внимание на необходимость капитального ремонта Донской публичной библиотеки и Литературного музея Чехова в Таганроге. Ольга Любимова рассказала о планах работы до 2030 года в рамках нацпроекта «Семья».

— У нас горизонт планирования до 2030 года. Можно выстроить поэтапную совместную работу, скоординировать все действия. Выстроить план по проектно-сметной документации, чтобы можно было участвовать в федеральных программах, — прокомментировала министр.

Особое внимание уделили сохранению наследия донского писателя Михаила Шолохова. Ольга Любимова заверила, что Министерство культуры России окажет всю необходимую помощь не только в подготовке праздничных мероприятий, но и в обновлении инфраструктуры.

— 125-летие выдающегося классика встретим во всеоружии — подготовимся и проведем достойно, — подчеркнула Ольга Любимова.

