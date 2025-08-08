Обнаружен изотопный аналог земной воды в выбросах кометы Понса-Брукса

«Проведенный нами анализ долей обычной и полутяжелой воды в газовом хвосте кометы Понса-Брукса указал на то, что ее ледяное ядро состоит из воды с необычно низкой для других комет долей дейтерия. Это говорит о том, что в облаке Оорта на окраинах Солнечной системы есть резервуар комет с типичной “земной” водой, часть из которой могла быть доставлена кометами на нашу планету в первые эпохи ее существования», — пишут исследователи.