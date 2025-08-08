Движение частично перекроют в Алматы в рамках мероприятий в честь юбилея Абая

«10 августа с 9.00 до 11.00 в Алматы будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Абая — от проспекта Назарбаева до проспекта Достык, а также по проспекту Достык — от улицы Курмангазы до улицы Сатпаева», — сообщили в пресс-службе акима Алматы в пятницу.