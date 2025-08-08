Ричмонд
Движение частично перекроют в Алматы в рамках мероприятий в честь юбилея Абая

Алматы. 8 августа. КазТАГ — Движение частично перекроют в Алматы в рамках мероприятий в честь юбилея Абая Кунанбаева, передает корреспондент агентства.

Источник: 2gis.kz

«10 августа с 9.00 до 11.00 в Алматы будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Абая — от проспекта Назарбаева до проспекта Достык, а также по проспекту Достык — от улицы Курмангазы до улицы Сатпаева», — сообщили в пресс-службе акима Алматы в пятницу.

Ограничения связаны с проведением церемонии возложения цветов к памятнику Абая Кунанбаева.

«Приглашаем жителей и гостей города принять участие в торжественной церемонии, чтобы отдать дань уважения и почтить память великого поэта. Мероприятие начнется в 10.00 на площади Абая перед Дворцом Республики. Просим отнестись с пониманием, учитывать временные изменения в схеме проезда и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в горакимате.

В Алматы в рамках празднования 180-летия Абая Кунанбаева до конца года запланировано более 120 мероприятий.