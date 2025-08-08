Полиция устроила рейд на пляже «Ласковый» из-за гонщиков

«Наш поселок — это постоянно проживающие жители, есть социальные дачи, еще с советского времени, которые предоставляются в том числе на летний промежуток времени некоторым категориям — маломобильным, многодетным, ветеранам войны, труда и т. д. За выходные к нам в поселок приезжают 15, 20, 30 тысяч человек», — заявил Михаил Сафронов.