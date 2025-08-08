Полиция устроила рейд на пляже «Ласковый» из-за гонщиков

Власти поселка Солнечное Курортного района совместно с полицией провели рейд, направленный на борьбу с нарушителями на мото- и квадротехнике. Поводом стали жалобы местных жителей, которые рискуют попасть под колеса гонщиков — в поселке нет тротуаров, и люди вынуждены ходить по дорогам. Об этом 8 августа рассказал «Фонтанке» глава муниципального образования Михаил Сафронов.
Рейд охватил две ключевые зоны: улицы поселка и территорию пляжа «Ласковый» — единственную оборудованную в Петербурге зону отдыха для маломобильных граждан. Основными задачами стали пресечение незаконного выезда техники на береговую линию, детские площадки и контроль за соблюдением скоростного режима.
«Наш поселок — это постоянно проживающие жители, есть социальные дачи, еще с советского времени, которые предоставляются в том числе на летний промежуток времени некоторым категориям — маломобильным, многодетным, ветеранам войны, труда
Сафронов поблагодарил районное УВД за системную работу. По его словам, когда нарушители видят, что полиция регулярно проверяет порядок, это охлаждает пыл других потенциальных лихачей. Точное количество составленных протоколов не уточняется.