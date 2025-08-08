Ученые рассказали, когда магнитная буря достигнет своего пика

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Геомагнитные возмущения, которые могут достигнуть магнитной бури, ожидавшиеся в пятницу, достигнут пика к ночи, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Прилёт к Земле плазменного облака и связанный с ним сегодняшний пик геомагнитной активности, согласно последним расчётам, ожидаются ближе к полуночи», — говорится в сообщении.
Ученые отметили, что Земля в пятницу пересекла «край» корональной дыры, учёные наблюдают рост температуры и скорости солнечного ветра. Плотность плазмы, напротив, падает, но это соответствует моделям солнечного ветра.
Первые геомагнитные возмущения ожидаются примерно с 18.00 до 19.00 мск, уточнили в Лаборатории.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупредил, что в пятницу ожидаются геомагнитные возмущения, сила которых может оказаться такой, что на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря.