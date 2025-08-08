Появились демоверсии экзаменов для претендентов на российское гражданство

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал спецификации и демоверсии экзаменов для иностранцев, претендующих на получение гражданства России, сообщили на сайте Рособрнадзора.
«На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы демонстрационные варианты и спецификации экзаменов по русскому языку, по истории России и основам законодательства России, которые должны сдать иностранцы, претендующие на получение российского гражданства», — отметили в ведомстве.
Экзамен по русскому языку будет проходить в устном и письменном формате, а по истории России и основам законодательства — только в письменном, с использованием компьютерных и дистанционных технологий. Максимальная продолжительность каждого испытания составляет 90 минут.
Экзамен по русскому языку будет нацелен на проверку умения общаться в различных социально-бытовых, официально-деловых, профессиональных ситуациях, понимать информацию на слух или в печатном тексте, излагать свои мысли по предложенной теме, вести переписку. Он будет состоять из 35 заданий.
В свою очередь проверка знания истории России будет включать знание основных фактов и событий с IX века до настоящего времени, знание выдающихся деятелей науки и культуры, основных национально-культурных и религиозных традиций.
В заданиях по основам законодательства будет необходимо продемонстрировать знание основ конституционного строя России, основных принципов трудового, гражданского и семейного права, правил въезда и выезда из страны, постоянного проживания на ее территории, сроков постановки на миграционный учет, перечня документов, необходимых для законного проживания и работы, а также оснований для приобретения и прекращения гражданства.