Появились демоверсии экзаменов для претендентов на российское гражданство

В заданиях по основам законодательства будет необходимо продемонстрировать знание основ конституционного строя России, основных принципов трудового, гражданского и семейного права, правил въезда и выезда из страны, постоянного проживания на ее территории, сроков постановки на миграционный учет, перечня документов, необходимых для законного проживания и работы, а также оснований для приобретения и прекращения гражданства.