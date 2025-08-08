Суд Петербурга запретил три книги Виктора Суворова

Октябрьский районный суд Петербурга запретил к распространению книги бывшего советского разведчика Владимира Резуна. Свое творчество он выпускает под псевдонимом Виктор Суворов. Речь идет о таких произведениях, как «Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?», «День М. Когда началась Вторая мировая война?» и «Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?». Все три книги признали нежелательными к распространению еще несколько дней назад. Об этом сообщила Дарья Лебедева, представитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
— В этих книгах, как установили, содержатся материалы, направленные на формирование негативного образа СССР, отрицание фактов, установленных международным Нюрнбергским трибуналом, а также ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны и их деятельности, — рассказала Лебедева в своем телеграм-канале. Кроме этого, в книгах нашли материалы, которые можно расценить как осквернение памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.
Также, Октябрьский районный суд Северной столицы принял решение о запрете распространения этих книг по пяти интернет-ссылкам.