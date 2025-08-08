За первые полгода ростовчане потратили на топливо более 15 млрд рублей

Эксперты составили рейтинг регионов по числу оплат картой на заправках. Первые три строки списка заняли Москва, Ленинградская и Московская область, на четвертой позиции — Кубань, а Свердловская и Ростовская область заняли пятое и шестое места соответственно. Для рейтинга аналитики Сбера сравнили 195 млн обезличенных транзакций россиян в категории «АЗС» из 86 регионов страны за первые полгода 2024 и 2025 года. Анализ показал, что в южных регионах России суммарно за 6 месяцев такие расходы составили 58 млрд рублей.