За первые полгода ростовчане потратили на топливо более 15 млрд рублей

Эксперты составили рейтинг регионов по числу оплат картой на заправках. Первые три строки списка заняли Москва, Ленинградская и Московская область, на четвертой позиции — Кубань, а Свердловская и Ростовская область заняли пятое и шестое места соответственно. Для рейтинга аналитики Сбера сравнили 195 млн обезличенных транзакций россиян в категории «АЗС» из 86 регионов страны за первые полгода 2024 и 2025 года. Анализ показал, что в южных регионах России суммарно за 6 месяцев такие расходы составили 58 млрд рублей.
Чаще всего жители юга России заправляли автомобиль топливом в июне, а реже — в феврале. Наибольшее количество транзакций приходится на водителей возрастной группы 35−65 лет, которые совершают примерно 70% всех оплат топлива. В Краснодарском крае за прошедший год частота онлайн-оплат на АЗС выросла на 18%, хотя средняя сумма покупки уменьшилась на 82 рубля.
Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Исследование АЗС-трат россиян подтвердило, что южные регионы по-прежнему в топе самых активных цифровых автолюбителей. Каждый десятый рубль в стране оплачен на южных заправочных комплексах. За полгода жители Кубани потратили на топливо 25 млрд рублей, ростовчане — почти 15 млрд рублей, ставропольцы — более 8 млрд рублей. Суммарно эти регионы дали 84% всех трат южных регионов страны, — отметила заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.
Средний размер чека на автозаправках России за первое полугодие увеличился на 9%, достигнув отметки 1288 рублей. Основной причиной роста стал подорожавший бензин. Чтобы сэкономить, россияне активно участвуют в программах лояльности, используя кэшбэк и бонусные баллы.