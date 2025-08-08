Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст расширил реестр иноагентов

Актриса Мысина, финансист Мовчан и политолог Долиев включены в реестр иноагентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов финансиста Андрея Мовчана*, актрису Оксану Мысину*, политолога Михаила Долиева*, а также проект «Продолжение следует»*, сообщается на сайте ведомства.

«Восьмого августа 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М. В. Долиев*, А. А. Мовчан*, О. А. Мысина*, А. А. Сивенок*, а также проект “Продолжение следует”*, — говорится в сообщении.

По информации министерства, они принимали участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, некоторые распространяли фейки о вооруженных силах РФ и сотрудничали с признанными нежелательными организациями. Все внесенные в реестр граждане, кроме Андрея Сивенюк*, живут за границей.

По информации Минюста, проект «Продолжение следует», кроме прочего, занимался пропагандой ЛГБТ**-отношений. Также основателем и главным редактором проекта является иностранный агент.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.