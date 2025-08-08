В РФ создают умную систему ранней диагностики хромоты у крупного рогатого скота

Это, по информации пресс-службы, позволяет не только фиксировать нарушение походки на ранней стадии, но и оценивать сопутствующие физиологические показатели животных. «Система анализирует походку коров, фиксируя малозаметные изменения углов сгиба суставов, кривизны спины и симметрии движений. Нейросеть способна определять степень хромоты по шкале и выделять патологические паттерны еще до появления очевидных симптомов», — уточняется в сообщении.