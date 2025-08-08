Мэр Воронежа проинспектировал ход работ на территории школы № 45

Напомним, это образовательное учреждение важное для микрорайона. Его открытия ждут более 600 учеников, а также педагоги и родители школьников. В данный момент рабочие завершают внутреннюю и внешнюю отделку, заполняют витражные конструкции, монтируют системы электроснабжения, вентиляции, слаботочных систем, а также наружное освещение. На территории у здания школы также заложили подземный железобетонный резервуар противопожарного запаса воды и оборудована пожарная насосная станция.