Мэр Воронежа проинспектировал ход работ на территории школы № 45

Мэр Воронежа Сергей Петрин провел выездное совещание на территории школы № 45, которая находится на улице 9 Января. Об этом глава города рассказал на своем официальном телеграм-канале.
В совещании также приняли участие заместители председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов и Константин Кузнецов, министр строительства региона Артур Кулешов, руководитель управления образования Ольга Бакуменко и депутат городской думы Сергей Колиух.
Представители областной и городской власти осмотрели здание школы внутри и снаружи и прилегающую территорию, а также детально обсудили все аспекты с подрядчиком.
Напомним, это образовательное учреждение важное для микрорайона. Его открытия ждут более 600 учеников, а также педагоги и родители школьников. В данный момент рабочие завершают внутреннюю и внешнюю отделку, заполняют витражные конструкции, монтируют системы электроснабжения, вентиляции, слаботочных систем, а также наружное освещение. На территории у здания школы также заложили подземный железобетонный резервуар противопожарного запаса воды и оборудована пожарная насосная станция.
Мэр Сергей Петрин отметил, что жители соседних домов выражали обеспокоенность по поводу организации подхода школьников к спортивному ядру, где будут проводиться занятия физкультурой. Одна из активных жительниц встретилась с мэром во время выездного совещания. Глава Воронежа договорился встретиться с ней и обсудить волнующие вопросы.